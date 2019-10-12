Брянца привел в ужас вагон поезда «Москва-Новозыбков»

Состояние вагона поезда «Москва-Новозыбков» запечатлел на фото житель Брянска, снимок 14 октября опубликован в одной из соцсетей.

Судя по фотографии, брянцу не понравилась дверь транспортного средства и ручка на ней.

«Стыдно. За такие деньги такой позор», - поделился автор публикации.

Некоторые подписчики заметили, что это еще не совсем плохой вагон, а то, что ручка и шпингалет не такие – виноваты сами пассажиры, которые неаккуратно пользуются общественным имуществом.

А вот подписчик Александр Сальников считает, что дело не в людях, а в транспорте производства 80-х, который давно устарел.

Напомним, ужасный купе-вагон попал в объектив камеры жительницы Брянска.