Брянская «Чистая планета» - теперь партнер фестиваля «Наука 0+»

Партнером Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+», который в регионе проводят преподаватели и студенты Брянского государственного инженерно-технологического университета, стал региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета».

Мероприятие проводится для популяризации научных достижений, формирования интереса школьников к познавательной активности и бережного отношения к природе.

12 октября в новозыбковской школе №9 работали интерактивные площадки фестиваля, там учащиеся заведения и детвора из Климовского района устроили эксперименты по химии, физике и другим дисциплинам.

Отдельный блок программы посвятили вопросам состояния окружающей среды. Детям объяснили, зачем нужно грамотное обращение с отходами, раздельный сбор, правильная утилизация. Руководителям школьных команд вручили познавательные подарки от регионального оператора: для младших школьников – тематические раскраски, для учеников средних и старших классов - информационные брошюры и настольные игры ECOGAME.

По словам Владимира Чашникова, гендиректора «Чистой планеты», образовательные проекты – ценны. Подписано соглашение о сотрудничестве с департаментом образования региона и БГИТУ.

«Потому что для нас важно, чтобы дети росли с правильным отношением к окружающему миру и понимали, зачем нужно сортировать отходы, и для чего необходима реформа чистоты, стартовавшая в нашей стране в этом году», - отметил Владимир Чашников.