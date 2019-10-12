В Брянске неопытного таксиста развел мнимый полицейский
Брянская полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое случилось с 23-летним водителем такси в Советском районе.
Как объяснили в пресс-службе ведомства, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На минувшей неделе молодому водителю такси позвонил незнакомец, назвавшийся правоохранителем, и сделал заказ. Через пару минут он снова его набрал и попросил перечислить ему денежную сумму. Вернуть обещал при встрече. Просьба была выполнена – таксист перевел 7951 рубль.
Клиент в назначенное место не явился. Попытки связаться с незнакомцем оказались тщетными.
Парень понял, что стал жертвой аферы.
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