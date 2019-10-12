В Брянской области к 2024 году появится семь виртуальных концертных залов
В 2020 году в Брянской области будут представлены все типы виртуальных концертных залов: брянская филармония, дом культуры, детская школа искусств, библиотека.
Об этом стало известно 14 октября во время совещания губернатора Александра Богомаза со своими замами.
Согласно региональному проекту «Цифровая культура», к 2024 году в области должны появиться семь виртуальных концертных залов, пройти не менее 21 онлайн-трансляции в сфере культуры, размещаемых на портале «Культура. РФ», шесть мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности.
Все эти мероприятия проведут для достижения увеличения обращений к цифровым ресурсам культуры до 2,358 млн. К 1 января 2019-го таких обращений зафиксировали 786 тыс.
Виртуальные концертные залы, по словам чиновников, могут создаваться в библиотеках, домах культуры, школах искусств и других учреждениях культуры.
В 2019 году в рамках соответствующего конкурса определили победителей от Брянщины. Ими стали «Трубчевская детская школа искусств им. А. Вяльцевой», а также «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» Унечи.
На учреждения выделили 6 млн 580 тыс рублей межбюджетных трансфертов. «Межпоселенческому культурно-досуговому учреждению» Унечи на такой зал дали 5 млн 600 тыс рублей, «Трубчевской детской школе искусств им. А. Вяльцевой» — 980 тыс рублей.
11 сентября Министерство культуры РФ объявило победителей конкурсного отбора от субъектов на получение иных межбюджетных трансфертов для виртуальных концертных залов в следующем году. Победу в конкурсе одержала «Централизованная библиотечная система» города Сельцо. Размер субсидий будет 300 тыс рублей. На участие на 2020 год от муниципальных образований подали 7 заявок.
14 сентября в Трубчевске открыли виртуальный концертный зал с новейшим высококачественным оборудованием, который позволяет принимать прямые трансляции концертных программ из Московской филармонии. Тогда же провели прямую трансляция концерта ансамбля танца имени И. Моисеева. Виртуальный концертный зал в Унече откроют в конце октября.
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