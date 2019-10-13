В Сельцо нарушили права ребенка-инвалида

Прокуратура Сельцо проверила, насколько соблюдается закон об охране интересов граждан, которые нуждаются в особой государственной защите.

Причина проверки – обращение местной жительницы, которая пожаловалась на то, что не получила компенсацию расходов, которые затрачены на технические средства реабилитации и ортопедическую обувь для ребенка-инвалида.

Прокурор выяснил, что гражданка обратилась в отдел соцзащиты Сельцо в декабре 2018 года, кроме этого, она предоставила всю необходимую документацию. Все это было направлено в Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, однако в регистрации заявления ей отказали, поскольку объяснили, что ребенок-инвалид не является получателем данной услуги на территории региона.

Прокуратура сочла отказ в принятии заявления незаконным, так как ребенок имеет постоянную регистрацию на территории Сельцо. В итоге в Советский райсуд направили иск о признании данного решения незаконным.