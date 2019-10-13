В Сельцо нарушили права ребенка-инвалида
Прокуратура Сельцо проверила, насколько соблюдается закон об охране интересов граждан, которые нуждаются в особой государственной защите.
Причина проверки – обращение местной жительницы, которая пожаловалась на то, что не получила компенсацию расходов, которые затрачены на технические средства реабилитации и ортопедическую обувь для ребенка-инвалида.
Прокурор выяснил, что гражданка обратилась в отдел соцзащиты Сельцо в декабре 2018 года, кроме этого, она предоставила всю необходимую документацию. Все это было направлено в Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, однако в регистрации заявления ей отказали, поскольку объяснили, что ребенок-инвалид не является получателем данной услуги на территории региона.
Прокуратура сочла отказ в принятии заявления незаконным, так как ребенок имеет постоянную регистрацию на территории Сельцо. В итоге в Советский райсуд направили иск о признании данного решения незаконным.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.
Московская железная дорога проведет асфальтировку проезжей части на двух железнодорожных переездах в Брянской области. Это 10-метровая зона, за которую отвечают железнодорожники.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.