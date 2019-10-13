Поиск по сайту
Поиск по сайту

Новый Городок удивил брянцев своей «красотой»

Опубликовано Сегодня, 07:00

В Бежицком районе Брянска образовалась настоящая свалка около пятиэтажки, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Автор снимка Наталья Кунина прокомментировала ситуацию так: «Вот такой беспорядок творится в Бежице, Новый Городок».

По словам подписчика паблика Алексея Землякова, том, что здесь такой «живописный пейзаж», виноваты только местные жители, которые сами набросали столько мусора на контейнерной площадке.

«А кто виноват? Инопланетяне? Ущербный менталитет. Палец об палец не ударят, чтобы жить лучше», - прокомментировал Земляков.

 

Фото
 660
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянцев возмутил пейзаж около реки Снежка
  • В Брянске у озера ДСК появилась зловонная гора
  • Около памятника воинской славы в Брянске устроили мусорку
  • На пейзаж с мусором смотрят каждое утро жители пятиэтажки в Брянске
  • Жители Бежицы пожаловались на отсутствие контейнеров для мусора
    •
    Новости регионов
    Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится с 27 октября
    15:02:39 14-10-2019
    Это связано с переходом стран Европы и Балтии на зимнее время. С 27 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги в связи с переходом стран Европы и Балтии на зимнее время и корректировкой графика движения международных пассажирских поездов.
    В центре Смоленска два легковых авто не поделили дорогу
    11:26:14 14-10-2019
    Авария с участием автомобилей Kia и Daewoo произошла в областном центре на улице Дзержинского 13 октября.
    Промышленный район Смоленска «оккупировали» собаки
    10:58:23 14-10-2019
    Жители Смоленска пожаловались в одной из соцсетей на свору диких псов, которая «оккупировала» микрорайон Киселевку.
    Житель Смоленска зверски поиздевался над соседом
    12:22:36 11-10-2019
    Житель деревни Новые Батеки ближайшие пять лет проведет на зоне, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечил электроэнергией ледовую арену в Смоленской области
    15:56:08 10-10-2019
    Смоленский филиал «Россети Центр» в сентябре завершил работы по технологическому присоединению ледовой арены в д. Мольгино Новодугинского района Смоленской области. Объект был подключен к сетям по заявке Благотворительного фонда содействия реализации социально-ориентированных программ и проектов "Феникс".
    В Ярцеве погиб маленький ребенок
    10:21:13 10-10-2019
    Трагедия случилась в Ярцеве Смоленской области 7 октября, следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
    Лента новостей
    Сегодня, 08:00
    В Брянске пропал 43-летний Андрей Рожковский
    Сегодня, 07:00
    Новый Городок удивил брянцев своей «красотой»
    Сегодня, 06:00
    В Сельцо нарушили права ребенка-инвалида
    Вчера, 17:01
    В Брянской области к 2024 году появится семь виртуальных концертных залов
    Вчера, 16:19
    В Брянске неопытного таксиста развел мнимый полицейский
    Вчера, 15:44
    Брянская «Чистая планета» - теперь партнер фестиваля «Наука 0+»
    Вчера, 14:39
    Брянца привел в ужас вагон поезда «Москва-Новозыбков»
    Вчера, 13:54
    В Белой Березке чиновники накопили стотысячный долг
    Вчера, 13:25
    В Клинцах из-за водителя «Волги» едва не погибла 30-летняя дама
    Вчера, 13:01
    Реальные доходы брянцев увеличатся на 2,4%
    Вчера, 12:15
    Брянский суд не смягчил наказание коррупционеру из УФСИН
    Вчера, 11:44
    Жительница Брянска пострадала в салоне красоты
    Вчера, 11:18
    Брянская пенсионерка сломала ногу из-за водителя автобуса №5
    Вчера, 10:32
    На Московском проспекте в Брянске покалечился 26-летний молодой человек
    Вчера, 10:08
    Брянца осудили за кражу с пастбища фермы
    Вчера, 09:23
    Новый городок в Брянске поглотили пробки
    Вчера, 09:12
    Брянская попрошайка обвела вокруг пальца парня около БУМа
    Вчера, 08:00
    Жительница Брянска пожаловалась на очереди в больнице №2
    Вчера, 07:00
    Директор брянской фирмы, задолжавший рабочим свыше 3 млн рублей, ответит в суде
    Вчера, 06:00
    В Брянске обнаружили забетонированный труп
    13-10-2019, 19:13
    На Крахмалева в Брянске заметили странные пирамиды
    13-10-2019, 18:58
    Пропал 74-летний брянец Владимир Дорошин
    12-10-2019, 17:52
    «К 1 ноября все площадки ГТО должны быть готовы!» - брянский губернатор
    12-10-2019, 17:24
    На Литейной в Брянске 13-летнюю девочку сбил автобус
    12-10-2019, 17:13
    Брянцев возмутил голый цыганский ребенок в грязи
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 13:38
    "РОСГОСЦИРК" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ "Цирк зажигает огни"
    Вчера, 13:22
    Спектакль «Счастливые Люди» в Брянске.
    Вчера, 12:45
    Ирландское шоу Dulaman в Брянске 26 ноября в КЗ "ДРУЖБА"
    11-10-2019, 18:07
    Асфальтовое покрытие обновят на двух железнодорожных переездах в Брянской области
    11-10-2019, 11:29
    Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится во второй половине октября в связи с ремонтно-путевыми работами
    Актуальные темы
    Общество Происшествия Новость дня
    На Кургане Бессмертия в Брянске юноша поджег себя во время обряда
    На дорогах О главном
    Новый городок в Брянске поглотили пробки
    Новости Общество
    Брянцев возмутил голый цыганский ребенок в грязи
    Общество На дорогах
    На Крахмалева в Брянске заметили странные пирамиды
    Новости Общество
    Брянца привел в ужас вагон поезда «Москва-Новозыбков»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Класс напряжения имеет значение?

    Класс напряжения имеет значение?В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том,  к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.

    Ростелеком новости
    Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU

    Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

    РЖД новости
    Асфальтовое покрытие обновят на двух железнодорожных переездах в Брянской области

    Асфальтовое покрытие обновят на двух железнодорожных переездах в Брянской областиМосковская железная дорога проведет асфальтировку проезжей части на двух железнодорожных переездах в Брянской области. Это 10-метровая зона, за которую отвечают железнодорожники.

    МРСК новости
    Брянскэнерго снижает потери в электрических сетях

    Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.