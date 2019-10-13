Новый Городок удивил брянцев своей «красотой»

В Бежицком районе Брянска образовалась настоящая свалка около пятиэтажки, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Автор снимка Наталья Кунина прокомментировала ситуацию так: «Вот такой беспорядок творится в Бежице, Новый Городок».

По словам подписчика паблика Алексея Землякова, том, что здесь такой «живописный пейзаж», виноваты только местные жители, которые сами набросали столько мусора на контейнерной площадке.

«А кто виноват? Инопланетяне? Ущербный менталитет. Палец об палец не ударят, чтобы жить лучше», - прокомментировал Земляков.