Над жильцами брянского общежития нависла угроза

14 октября на просторах брянских пабликов соцсетей появилась информация-жалоба от жильцов одного из местных общежитий.

Речь идет о здании на улице Пролетарской 50, в котором неисправна проводка. По словам горожан, из-за этого уже случалось два пожара. На опубликованном снимке видно, что провода оголены и закручены изоляционной лентой. Жители переживают за безопасность.

Напомним, в доме на Богдана Хмельницкого в Брянске можно снимать фильмы ужасов.