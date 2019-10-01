Жительнице Клетни испортил настроение червяк

У жительницы Клетни пропал аппетит из-за неприятной покупки – сладостей из местного магазина, информация об этом 14 октября появилась в одной из соцсетей.

Речь идет конфетах под названием «Крокант». Дама объяснила: развернула фантик и пришла в ужас, поскольку увидела на продукте червя – белого, круглого.

Чаю со сладостями, заверила она, сразу перехотелось. Вместо этого сфотографировала неприятный сюрприз и опубликовала в соцсети, чтобы узнать, как поступать в таких ситуациях. Подписчики паблика порекомендовали автору обратиться в профильную службу, а конфеты отнести в магазин.

напомним, в брянском магазине продается торт с плесенью.