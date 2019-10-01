В Брянске вынесен приговор по делу разбойника-иностранца в новогоднем колпаке

Бежицкий райсуд Брянска вынес приговор 30-летнему жителю Украины, который признан виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина проведет три года и один месяц в колонии строгого режима.

Документ пока не вступил в законную силу.

История случилась 9 января 2019 года. 30-летний ммолодой человек из Украины закрыл лицо шарфом, надел на голову новогодний колпак, взял нож и зашел в магазин «Хмель и солод». Угрожая кассиру, потребовал деньги. После получения более двух тысяч рублей он скрылся с места преступления.

На этом злоумышленник не угомонился, в тот же день напал на водителя такси, изрезав ему лицо ножом.

Напомним, дело разбойника в новогоднем колпаке передали в суд.