Брянская таможня обнаружила тайник с табаком для кальяна
Большую партию табачных изделий нашли во время проверки поезда «Москва-Кишинев» брянские таможенники.
Проверка транспорта проходила на станции «Брянск-2». Граждане соседнего государства везли две тысячи пачек с табаком для курения кальяна – всего более 100 кило продукции.
«Сырье» отправили на экспертизу, после которой будет установлена его цена.
На иностранцев завели дела об административных нарушениях.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» организовал в компании «РЖД Интернешнл» управление сетевой инфраструктурой. Данное комплексное решение позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности.
На трех железнодорожных переездах в Брянске и области пройдут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.