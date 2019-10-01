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Брянская таможня обнаружила тайник с табаком для кальяна

Опубликовано Сегодня, 11:12

Большую партию табачных изделий нашли во время проверки поезда «Москва-Кишинев» брянские таможенники.

Проверка транспорта проходила на станции «Брянск-2». Граждане соседнего государства везли две тысячи пачек с табаком для курения кальяна – всего более 100 кило продукции.

«Сырье» отправили на экспертизу, после которой будет установлена его цена.

На иностранцев завели дела об административных нарушениях.

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