Брянская таможня обнаружила тайник с табаком для кальяна

Большую партию табачных изделий нашли во время проверки поезда «Москва-Кишинев» брянские таможенники.

Проверка транспорта проходила на станции «Брянск-2». Граждане соседнего государства везли две тысячи пачек с табаком для курения кальяна – всего более 100 кило продукции.

«Сырье» отправили на экспертизу, после которой будет установлена его цена.

На иностранцев завели дела об административных нарушениях.