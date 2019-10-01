В Навле горе-мать содержала двоих детей в нечеловеческих условиях

Суд Брянской области приговорил 37-летнюю местную жительницу к шести месяцам исправительных работ, ее признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Прокуратура Навлинского района поддержала обвинение.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как выяснили в суде, дама полностью не заботилась о своих детях семи и девяти лет. Они жили в нечеловеческих условиях: постоянно не кормлены, не мыты, больны, в грязной одежде, в антисанитарном помещении.

В мае 2019 года детей передали в социальный приют.