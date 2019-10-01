Жители Брянска могут попасть в «портал» прошлого
Бесплатную пешеходную экскурсию «Портал в начало XX века: по Вокзальной и Парковой» могут посетить жители Брянска 19 октября.
Как сообщают организаторы, участники мероприятия совершат прогулку по улицам со зданиями в стиле модерн, узнают о визите в Бежицу последнего русского царя Николая II. Кроме этого, брянцам расскажут места, где были Мичурин, Репин, Паустовский и другие деятели науки и искусства. Будет возможность посмотреть музей художников братьев Ткачёвых.
Начало в 12 дня.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
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