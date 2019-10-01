В Брянской области до конца 2019-го построят три детских сада и шесть пристроек

На Брянщине реализуют проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», за это время планируют создать не менее 1320 дополнительных мест для детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

Об этом стало известно 14 октября во время заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, в нем участвовал и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Из 1320 мест в 2019 году появится не меньше 780, при этом, учитывая другие программы, в регионе создадут 820 мест в яслях, это выше, нежели по стране в среднем.

Сейчас уже есть 165 дополнительных мест благодаря возведению трех детских садов в Комаричском, Почепском районах и Брянске, а также пристройки дошкольному учреждению в областном центре.

До конца 2019 года в Брянске, Брянском и Суражском районах возведут еще три детсада, а также шесть пристроек к дошкольным учреждениям Брянска, в итоге появится 615 дополнительных мест.

Начиная с 2020 года, в течение пяти лет будет открыто не менее пяти групп дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в негосударственном секторе (одна группа ежегодно), это даст возможность создать еще не менее 50 дополнительных мест для детей возрастом до трех лет.

На проект только в 2019 году выделили 645,558 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.