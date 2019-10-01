В брянском автобусе разразился скандал из-за пассажира

15 октября в одном из пабликов соцсети появилась информация о скандале, который произошел в брянском городском транспорте; виноватым оказался мужчина.

Причина – гражданин не уступил место даме, последняя решила запечатлеть этот факт на фото и опубликовала.

«Стоят женщины и дети, делаем вид, что не замечаем. Такие ситуации каждый день происходят!» - выразила свое негодование горожанка и порекомендовала сильному полу уважать пожилых людей, дам, а также инвалидов.

Тем, кто хочет ехать сидя, автор публикации посоветовала ехать в такси или маршрутке.