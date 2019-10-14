«Предприимчивый» брянец на иномарке попал в объектив
15 октября в областном центре очевидец запечатлел на камеру нарушителя правил дорожного движения, информация об этом появилась в соцсетях.
На фото видно, что «автохам» припарковал свой Ford прямо на тротуаре, перегородив дорогу пешеходам.
«Паркуются, где хотят!! Тротуар - не слышал!! Зачем нужны ПДД?» - поделился автор публикации.
Подписчики посоветовали брянцу отправить снимок в ГИБДД.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» организовал в компании «РЖД Интернешнл» управление сетевой инфраструктурой. Данное комплексное решение позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности.
На трех железнодорожных переездах в Брянске и области пройдут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.