Брянец «погорел» на даче взятки
Суд Клинцов вынес приговор 27-летнему мужчине, который признан виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей.
Инцидент случился в июле 2019 года. Желая избежать привлечения к административной ответственности, брянец попытался передать две тысячи рублей сотруднику ГИБДД.
Полицейский от них отказался и сообщил в дежурную часть.
Обвинение поддержала прокуратура Клинцов.
Виновного оштрафовали на 8 тыс рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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