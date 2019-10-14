Брянец «погорел» на даче взятки

Суд Клинцов вынес приговор 27-летнему мужчине, который признан виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей.

Инцидент случился в июле 2019 года. Желая избежать привлечения к административной ответственности, брянец попытался передать две тысячи рублей сотруднику ГИБДД.

Полицейский от них отказался и сообщил в дежурную часть.

Обвинение поддержала прокуратура Клинцов.

Виновного оштрафовали на 8 тыс рублей.

Приговор не вступил в законную силу.