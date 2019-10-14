На брянского блогера Коломейцева завели уголовное дело

Брянский следком завел уголовное дело на блогера Александра Коломейцева.

Как сообщил Telegram-канал «Брянский дневник», документ возбудили по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителей власти», по ней мужчине грозят исправительные работы сроком до года.

Коломейцева знают по его смелым, иногда резким высказываниям в адрес брянских чиновников. Поэтому не удивляет, что на него написали заявление.