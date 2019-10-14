В поселке Белые Берега подростки устроили опасные игры на крыше пятиэтажки

Жители поселка Белые Берега 16 октября в одной из соцсетей сообщили о том, что на крыше аварийного пятиэтажного дома местные подростки устроили опасные игры.

Речь идет о ветхом здании на улице Пролетарской. По словам свидетелей, они бросали в прохожих камни. Чуть было не попали в четырехлетнего малыша.

«Слава богу, что спорт не их конек и цель не была достигнута. А если бы в голову малышу?» - пришел в ужас один из местных жителей.

Кроме этого, местные жители пожаловались на несовершеннолетних гонщиков-мотоциклистов, которые, нарушая все правила дорожного движения, едва не сбили людей на пешеходном переходе.