В Бежице парня приговорили к сроку за фото в соцсетях

В Бежицком райсуде вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, который признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в сети Интернет.

История случилась 7 февраля 2018 года. Житель Брянска опубликовал в своем аккаунте в соцсетях фото экстремистского характера.

Во время заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

В итоге его приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, кроме этого, его лишили на полгода права заниматься деятельностью, сопряженной с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приговор не вступил в законную силу.