Хмельной брянец жестоко расправился с собутыльником
Брянские следователи завели уголовное дело по факту убийства 50-летнего жителя Трубчевска.
История случилась 14 октября 2019 года в квартире на улице Ленина в Трубчевске. Мужчина устроил застолье со спиртным, пригласил к торжеству проживавшего у него 35-летнего знакомого. Между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый ударил ножом потерпевшего в область груди. От полученных ранений гражданин скончался.
Злоумышленника задержали на следующий день. Его заключат под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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