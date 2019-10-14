Хмельной брянец жестоко расправился с собутыльником

Брянские следователи завели уголовное дело по факту убийства 50-летнего жителя Трубчевска.

История случилась 14 октября 2019 года в квартире на улице Ленина в Трубчевске. Мужчина устроил застолье со спиртным, пригласил к торжеству проживавшего у него 35-летнего знакомого. Между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый ударил ножом потерпевшего в область груди. От полученных ранений гражданин скончался.

Злоумышленника задержали на следующий день. Его заключат под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.