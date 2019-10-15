Брянцы услышат звук сирен

Систему оповещения будут проверять в Брянской области 17 октября, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Звуки сирен жители Брянска услышат в течение часа, с 14:20 до 15:20. Это будет комплексная техпроверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения.

Брянцам для прослушивания информации дежурного рекомендуют включить радио и настроить его на волны «Маяк», «Радио России».