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Брянский депутат рассказал о лечении с помощью пиявок

Опубликовано Вчера, 16:08

Брянскому депутату Госдумы РФ Николаю Валуеву на сайт, где он ведет онлайн-конференцию, поступил вопрос о способах лечения.

Некая Людмила из столицы спросила парламентария о том, пробовал ли он когда-нибудь в лечении токотерапию или гипноз.

Валуев ответил, что последнее на него не действует, токотерапию пробовал.

«Ничего необычного в этом нет. Из необычного - доводилось лечиться с помощью пиявок», - пояснил Валуев.

Напомним, Валуев рассказал о своей брянской жизни.

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