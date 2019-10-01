В Брянске сбежали влюбленные подростки

Брянская полиция передаст родителям сбежавших подростков – 17-летнего парня и 14-летнюю девушку.

Вечером 16 октября в отдел МВД Жуковского района обратились двое подростков. Они сбежали из дома, поскольку родители мешали их отношениями. Пара попробовала жить самостоятельно вдали от близких, переезжала из области в область, пользуясь заброшенными для крова домами.

Причина обращения к правоохранителям – неудобства, которые они испытали вдали от дома. Полиция немедленно сообщила об этом родным, они вскоре придут за подростками.