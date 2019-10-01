В Брянск от бульвара Щорса до центра запустят новый маршрут

Жители Брянска во время одного из приемов попросили у главы города улучшение транспортного сообщения отдаленных уголков города с центром.

Причина просьбы – коммерческих маршруток не хватает, чтобы обеспечить всех жителей транспортными услугами.

Жителей услышали и приняли решение: в начале 2020 года будет запущен новый маршрут в центр от бульвара Щорса.