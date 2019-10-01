В Фокинском районе до конца 2019-го сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику

Власти Брянской области 16 октября обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионах Центрального федерального округа.

В заседании участвовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, а также губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Во время мероприятия подняли тему обеспечения молодых врачей жильем, в том числе приезжающих из других регионов. На три года на эти цели предусмотрено 1 млрд рублей, в 2018–м медикам выдали 41 квартиру, в 2019 – 122. Всего в течение программы планируется дать молодым специалистам не менее 500 квартир.

От темы жилья перешли к предуниверсарию – первому среди регионов РФ, который позволит решить вопрос с обеспечением медицинскими кадрами.

Коснулись темы обновления парка машин скорой помощи, как известно, в течение четырех лет приобрели 216 автомобилей. В 2019-м купили за федеральные деньги 21 транспорт, до конца года регион получит еще 22 машины.

В 2019-м сдадут в эксплуатацию детские поликлиники в Фокинском районе и Супонево. Два года назад открыли перинатальный центр. В прошлом году вложили более 500 млн рублей на современное оборудование, в 2019-м свыше 300 млн рублей.

Всего в области в рамках нацпроекта реализуется семь программ: основной акцент делается на

первичной медико-санитарной помощи, развитии детского здравоохранения, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, подготовке медицинских кадров. На эти цели в 2019 году запланировали 2,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 778,7 млн рублей, областного бюджета — 470,6 млн рублей.