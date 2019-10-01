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В Клинцах чиновника наказали за праздность

Опубликовано Сегодня, 13:03

Прокуратура Клинцовского района проверила, насколько соблюдается закон, который регулирует порядок рассмотрения обращений граждан.

Как объяснили в пресс-службе областного ведомства,  с жалобой на администрацию района обратился местный житель. Выяснилось, чиновник не рассмотрел в 30-дневный срок его обращение. Письменный ответ тоже не пришел.

В связи с нарушением прокурор привлек начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Клинцовского района к административной ответственности, наказав 5 тысячами рублей штрафа.

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