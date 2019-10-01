В Клинцах чиновника наказали за праздность

Прокуратура Клинцовского района проверила, насколько соблюдается закон, который регулирует порядок рассмотрения обращений граждан.

Как объяснили в пресс-службе областного ведомства, с жалобой на администрацию района обратился местный житель. Выяснилось, чиновник не рассмотрел в 30-дневный срок его обращение. Письменный ответ тоже не пришел.

В связи с нарушением прокурор привлек начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Клинцовского района к административной ответственности, наказав 5 тысячами рублей штрафа.