В Брянске собрались представители Русской православной церкви, чиновники и общественники
Брянские власти 16 октября провели пленарное заседание ХIV Образовательных чтений Центрального федерального округа «Великая Победа: наследие и наследники», посвященное знаменательной дате – 75-летней годовщине Победы, которая будет отмечаться в 2020 году.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, каждый год церковно-общественный форум собирает представителей Русской православной церкви, государственной власти, общественных деятелей в сфере культуры, образования и других особо значимых социальных областях.
Брянский регион в 2019 году удостоили чести принимать гостей, участников чтений и церемонии награждения победителей межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя».
По словам экспертов, такое мероприятие свидетельствует о признании опыта работы области в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи.
В чтениях участвовали заместитель губернатора Александра Богомаза Владимир Оборотов, митрополит Брянский и Севский Александр, священнослужители, чиновники и общественные деятели.
По словам Владимира Оборотова, заместителя губернатора, Брянщина сделала многое для Великой Победы, одна из первых приняла удар фашистов. Брянские воины участвовали в боях под Москвой, Курском и других операциях.
«Существенную помощь частям Брянского и Центрального фронтов оказывали легендарные брянские партизаны. Более 60 тысяч народных мстителей сражались на территории Брянского края, — отметил он. — Наша Великая Победа была одержана благодаря мужеству миллионов советских воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, среди которых были уроженцы Брянского края. Они были настоящими патриотами своего Отечества. И мы строим свое настоящее и будущее на прочном фундаменте патриотизма», - заявил Оборотов.
Во время пленарного заседания ХIV Образовательных чтений Центрального федерального округа «Великая Победа: наследие и наследники» провели церемонию награждения Межрегионального этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» Центрального Федерального округа и другие награды.
Затем начались тематические секции.
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