В Клинцах установят 200 контейнеров для мусора

В Брянской области постепенно обновляют контейнерные площадки для сбора мусора, такую работу проводит региональный оператор АО «Чистая планета» и транспортная компания ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД». В данный момент баки для бытовых отходов ставят в Клинцах.

Для обновления мест накопления закупили 200 контейнеров, большая часть уже установлена.

Специалисты компании определяют, где еще надо создать площадки и привезти новый бункер для крупногабаритного мусора.

Владимир Чашников, директор АО «Чистая планета», объяснил, что работа с перевозчиками продолжается, и уже есть результаты.

«В Клинцах установлены новые контейнеры. Задача регионального оператора по улучшению качества обслуживания населения выполняется», - сообщил Чашников.