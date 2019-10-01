В Клинцах установят 200 контейнеров для мусора
В Брянской области постепенно обновляют контейнерные площадки для сбора мусора, такую работу проводит региональный оператор АО «Чистая планета» и транспортная компания ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД». В данный момент баки для бытовых отходов ставят в Клинцах.
Для обновления мест накопления закупили 200 контейнеров, большая часть уже установлена.
Специалисты компании определяют, где еще надо создать площадки и привезти новый бункер для крупногабаритного мусора.
Владимир Чашников, директор АО «Чистая планета», объяснил, что работа с перевозчиками продолжается, и уже есть результаты.
«В Клинцах установлены новые контейнеры. Задача регионального оператора по улучшению качества обслуживания населения выполняется», - сообщил Чашников.
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