Уполномоченная по правам человека в РФ отметила похорошевший Брянск

Новые дороги и чистые улицы отметила во время визита в Брянскую область уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Впечатлениями от обновленного и похорошевшего города чиновница поделилась 17 октября на рабочей встрече с губернатором Александром Богомазом. К слову, ее визит прошел в связи с конференцией, посвященной 15-летию создания института Уполномоченного по правам человека в Брянской области.

Во время беседы с главой региона уполномоченная по правам человека обсудила реализацию социально важных программ, успехи в вопросе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также новые инициативы губернатора, среди которых и обеспечение квартирами медиков. По словам Москальковой, это настоящий прорыв в решении кадровой проблемы.

«У нас сейчас проводится большая работа по восстановлению ФАПов, поэтому кадры просто необходимы, отрадно, что в Брянской области ведется такая большая работа», - отметила чиновница.

Защита прав людей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС – еще одна тема, которую обсудили.

По словам Александра Богомаза, обеспечиваются все социальные гарантии, оказывается адресная медико-социальная помощь. Единственная проблема была пару лет назад. Речь о сдаче чернобыльского жилья и мошеннических схемах по выкупу домов, которые были организованы через посредников. Сейчас это вопрос полностью контролируется главой области, поэтому подобные случаи не возникают.