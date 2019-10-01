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В брянских магазинах продают опасную колбасу

Опубликовано Сегодня, 16:01

Брянский Россельхознадзор провел проверку мясной продукции, которая продается в местных магазинах, результаты оставляют желать лучшего.

Для проведения исследования отобрали образцы колбас, сосисок и другие виды. В итоге в 209 пробах обнаружили листерий, сальмонелл и антибиотики.

Нарушения нашли в фирмах Ленинградской, Московской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской областей, Москвы и Краснодарского края.

Многие предприятия были оштрафованы. Некоторых лишили декларации о соответствии.

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