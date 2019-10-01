В Брянской области ликвидировали сомнительные фрукты из Турции
Сотрудники брянского ДПС остановили транспорт с фруктами, игнорировавший официальные фитосанитарные контрольные посты.
Груз передали представителям Россельхознадзора. Те выяснили, что груши везли из Беларуси без документов. На ящиках были этикетки Турции.
Фрукты уничтожили трактором на полигоне Новозыбкова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Ростелеком» организовал в компании «РЖД Интернешнл» управление сетевой инфраструктурой. Данное комплексное решение позволит заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, а также снизить затраты на непрофильные виды деятельности.
В предстоящие выходные на двух железнодорожных переездах в Брянске пройдут плановые ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов и автомобилей.
Брянскэнерго благодарят за развитие студотрядовского движения в регионе Коллектив филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получил благодарственное письмо за сотрудничество в области развития студотрядовского движения в регионе, подписанное председателем Правления Брянского регионального отделения Международной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Натальей Астафьевой.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.