В Брянске хозяин «УАЗа» потерял ценный груз

16 октября при повороте на Сельцо, недалеко от перекрестка Дятьковской трассы до АЗС, случился дорожный инцидент, во время которого с машины слетел огромный груз.

Информация об этом появилась в соцсетях. Речь идет об автомобиле УАЗ «Патриот», именно с него упала большая сумка черного цвета.

По словам брянца, нашедшего груз, содержимое ценное, но законное.

«Мы нашли ее и готовы вернуть владельцу», - поделился автолюбитель.

Владелец может позвонить брянцу по тел: 8-920-605-50-53 (Александр).