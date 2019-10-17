Жители Бежицы задыхаются от зловония

18 октября в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Бежицком районе Брянска на улицах стоит неприятный запах.

Очевидцы говорят, дышать нечем более двух недель.

Горожанка Елена выразила свое возмущение: «У меня маленький ребенок! Власти, нам противогазами запасаться?».

Причина зловония, по словам многих брянцев, местный завод, который каждый день совершает опасные выбросы в окружающую среду.