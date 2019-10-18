В Бежице обнаружили ужасную хибару с исполинскими грызунами
Жителей Брянска удивила странная хижина с не менее необычным забором и огромными грызунами, информация об этом 20 октября появилась в одной из соцсетей.
Речь идет об объекте на улице Коломенской в Бежицком районе. На опубликованных фотографиях видно, что лачуга ограждена плетенью из пакетов.
«Вот там происходит такая ситуация. Люди жалуются на такие «гнездышки». Из-за этого крысы и вонь», - поделилась автор публикации.
Соседи говорят, в избе проживает странная пожилая женщина с дочерью. Последняя утверждает, что мать ее нормальная и здоровая, а слова горожан – слухи.
«Женщина психически больна! Наши обращения в администрацию, полицию и всякие другие места не дают своих плодов. В психбольницу её закрывают на месяц, так как больше не могут её там держать. Она живет на улице! С ней куча огромных собак, которые кусаются. Что нам делать мы уже просто не знаем!», - сообщила подписчица Ольга Байдакова.
Брянцы посоветовали соседям собраться и прийти на коллективную уборку к этому дому. Однако субботник пока не состоялся. По всей видимости, люди испугались неадекватной хозяйки.
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