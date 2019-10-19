Брянский певец Андрей Запецкий не прошел слепое прослушивание проекта «Голос»

Брянский музыкант Андрей Запецкий приобрел новых поклонников благодаря проекту «Голос», до шоу певец был тоже популярный, однако после выступлений в этой передаче его стали узнавать и те, кто никогда ранее не являлся поклонником.

Андрей, участвуя в проекте, не прошел слепое прослушивание. Музыкант выбрал неудачную песню.

К слову, попасть в шоу на Первый телеканал довольно трудно. Многие подают заявки три года подряд, однако безрезультатно. Большая часть кандидатов – профессионалы с большим опытом.

Андрей Запецкий хоть и не прошел дальше, но получил от специалистов ценные советы касательно творчества и совершенствования.

Справка. Андрея Запецкого знают по выступлениям в составе группы «Живая вода». Это талантливый исполнитель с редким вокалом. Исполняет джазовые увертюры, которые переносят аудиторию в Америку времен Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли.