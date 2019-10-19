В Новозыбкове даму удивила школьница-попрошайка

20 октября в одном из пабликов соцсетей жительница Новозыбкова рассказала о том, что у местного магазина заметила вопиющую картину: девочка стояла с протянутой рукой.

Женщина объяснила, школьница просила милостыню.

«Девочка сказала, что ее зовут Вера, учится она в школе №3. Просить деньги ее посылает мама. Дома у них нет еды. Денег я ей дала, конечно», - рассказала горожанка и добавила, что это кошмар.

Брянцы прокомментировали ситуацию, обвинив во всем горе-мать подростка. Одна надежда, заверили подписчики, только на органы опеки.