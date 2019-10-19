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В Брянске в подъезде высотки образовалась «мусорная достопримечательность»

Опубликовано Сегодня, 15:06

21 октября в соцсети «ВКонтакте» появился снимок, на котором запечатлена ужасная картина в подъезде брянской многоэтажки.

Речь идет о мусорке, образовавшейся прямо на лестничной площадке жилого дома.

«Осталась в шоке от увиденного. В подъезде есть мусоропровод - зачем кидать прямо на пол? Зачем делать из подъезда свалку», - поделилась автор публикации.

Горожане пришли в ужас от ситуации и порекомендовали жильцам этого дома ставить камеры видеонаблюдения.

Напомним, в Советском районе около жилого дома образовалась гора мусора.

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