В Брянске стартовало производство по переработке вторсырья

18 октября в Брянске на пленарном заседании VIII Славянского международного экономического форума «Сбережение и приумножение человеческого потенциала» с темой вывоза бытовых отходов в регионе выступил глава области Александр Богомаз, отметив положительную динамику в решении проблемы.

По словам губернатора, первый этап реформы с установлением контейнеров, вывозом мусора пройден, следующая задача – наладить переработку.

«Чтобы не копились терминалы мусора, который и создает все проблемы, нам нужно идти по следующему пути - это переработка», - заявил глава.

Региональный оператор «Чистая планета» прислушивается к словам губернатора. К слову, производство по переработке вторичного сырья стартовало в области еще две недели назад. Речь идет об изготовлении пакетов для мусора из полиэтилена, который привозят на предприятие с сортировочного комплекса Большого Полпино.