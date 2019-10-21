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В Климовского районе бизнесмен наказан за нарушения на пилораме

Опубликовано Вчера, 11:27

Прокуратура Климовского района обнаружила нарушения трудового кодекса на предприятии по заготовке и переработке древесины.

Выяснилось, что бизнесмен не провел специальную оценку условий труда на рабочем месте мастера пилорамы.

В связи с такими нарушениями на владельца предприятия завели административное дело по  ч. 2 ст. 5.27.1 УК РФ «Непроведение специальной оценки условий труда».  

Устранение нарушений закона контролирует прокурор.

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