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В Новозыбкове распространили слухи об опасном вирусе

Опубликовано Вчера, 12:14

Информация о страшном вирусе, поражающем детей, ходит по Новозыбкову Брянской области.

Инфекция, как сообщило 22 октября издание БрянскНовости.RU, вызывает отек гортани.

По словам заведующего местной детской поликлиники Валерия Приходько, случаи отека зарегистрированы, однако они не от вируса.

Медик заверил, что это была аллергия. Сезонные ж простуды эпидемиологический порог пока не превышают.

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