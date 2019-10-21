В Новозыбкове распространили слухи об опасном вирусе
Информация о страшном вирусе, поражающем детей, ходит по Новозыбкову Брянской области.
Инфекция, как сообщило 22 октября издание БрянскНовости.RU, вызывает отек гортани.
По словам заведующего местной детской поликлиники Валерия Приходько, случаи отека зарегистрированы, однако они не от вируса.
Медик заверил, что это была аллергия. Сезонные ж простуды эпидемиологический порог пока не превышают.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.
Московская железная дорога проведет асфальтировку проезжей части на двух железнодорожных переездах в Брянске. Это 10-метровая зона, за которую отвечают железнодорожники.
Во всех подразделениях филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошел субботник. Работники предприятия привели в порядок сквер Энергетиков в Брянске и прилегающую к зданиям исполнительного аппарата на улицах Советской и Энергетической территорию.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.