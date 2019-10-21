В Брянске несколько детсадов, школу и больницу окружили горы мусора

Бульвар 50-лет октября в Брянске скоро будет не узнать – территория погрязла в бытовых отходах, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 22 октября.

На снимках – горы из листвы и огромных пакетов с мусором окружили сразу два детских сада «Василек» и «Колокольчик», больницу №1 и школу №52.

«Вдоль этой мусорки ходит множество людей, а расположена она под самыми окнами жилого дома», — пояснил автор публикации.

Подписчики активно прокомментировали ситуацию. По словам брянцев, подобная свалка образовалась около музыкальной школы имени Николаева. Есть версия, что такая картина - дело рук тех, кто осуществляет уборку дворов. Виновных могут выяснить только правоохранители.