В Брянске захмелевшая дама метким ударом убила гражданского мужа
52-летней жительнице Брянска правоохранители избирают меру пресечения, ее обвиняют в убийстве.
Инцидент случился днем 21 октября 2019 года. Пара распивала спиртные напитки в доме на улице Фосфоритной. Внезапно гражданские супруги поссорились. Во время конфликта 52-летняя дама ударила мужчину ножом в грудь. От полученных ранений он скончался на месте преступления.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».
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