В Брянске захмелевшая дама метким ударом убила гражданского мужа

Банк УРАЛСИБ по итогам 9 месяцев 2019 года увеличил объемы автокредитования на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 9 месяцев 2019 года было выдано порядка 9,1 тыс. автокредитов на сумму более чем 7,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 14% и составила 818 тыс. рублей. Кредитный портфель по автокредитованию с начала года увеличился на 28%.