Жителям Бежицы показали «мастер-класс» по парковке
Пролетарский сквер в Бежицкой районе 22 октября стал местом «проведения мастер-класса» по парковке, такая информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о массовом нарушении правил дорожного движения - сразу несколько автомобилистов оставили свой транспорт прямо в парке, перегородив пешеходные дорожки.
«Когда народ с утра ставит машины в парке, рядом места для стоянки еще есть», - прокомментировал возмущенный автор.
Подписчики уверены, что «мастерами парковки» обязательно займутся сотрудники ГИБДД.
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