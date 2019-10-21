Жителям Бежицы показали «мастер-класс» по парковке

Пролетарский сквер в Бежицкой районе 22 октября стал местом «проведения мастер-класса» по парковке, такая информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о массовом нарушении правил дорожного движения - сразу несколько автомобилистов оставили свой транспорт прямо в парке, перегородив пешеходные дорожки.

«Когда народ с утра ставит машины в парке, рядом места для стоянки еще есть», - прокомментировал возмущенный автор.

Подписчики уверены, что «мастерами парковки» обязательно займутся сотрудники ГИБДД.