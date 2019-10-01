Жителей Унечи возмутил наглый автомобилист
Фотография наглой парковки в городе Унеча появилась 23 октября в паблике соцсети «ВКонтакте».
На снимке видно, что владелец оставил свой транспорт прямо у подъезда, перегородив вход.
«Когда наши люди научатся уважать других людей? Особенно этот супер-мастер парковки», - выразил негодование автор публикации.
Жители Унечи обсудили ситуацию, назвав автомобилиста «царем».
Подписчики уверены, что «автохамом» должны заняться сотрудники ГИБДД.
Напомним, жителям Бежице показали «мастер-класс» по парковке.
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