В Фокинке владелец овощного павильона пострадал из-за продавца-молдаванина

Суд Фокинского района после прокурорской проверки привлек владельца местного торгового павильона «Овощи - фрукты» к административной ответственности.

Прокурор, проведя ревизию, выяснил, что в киоске в Белых Берегах на должности продавца работает гражданин республики Молдова. Как оказалось, хозяин точки допустил его к работе без уведомления органов миграционного контроля и разрешительных документов, тем самым нарушив закон.

По ч. 1 и 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина» деятельность торгового помещения приостановили на две недели.