В брянской маршрутке обокрали мать-одиночку
Жительница Брянска лишилась аванса, который только что получила, в переполненной маршрутке, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 22 октября. Горожанка объяснила, деньги лежали в кошельке. Прибыв на свою остановку, вышла из салона и отправилась в магазин. О пропаже кошелька узнала на кассе, когда собралась оплатить покупки.
«Я воспитываю одна ребёнка, и деньги были ему больше нужны, а не мне!» - пожаловалась дама на злоумышленника.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе.
Так, читателей интересует вопрос размещения (распространения) рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнёром VIII Славянского международного экономического форума, который прошёл в Брянске 18 октября. Цифровой провайдер обеспечил высокоскоростные каналы связи для участников мероприятия, а также организовал бесплатный Wi-Fi на территории проведения форума.
Московская железная дорога проведет асфальтировку проезжей части на двух железнодорожных переездах в Брянске. Это 10-метровая зона, за которую отвечают железнодорожники.
Во всех подразделениях филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прошел субботник. Работники предприятия привели в порядок сквер Энергетиков в Брянске и прилегающую к зданиям исполнительного аппарата на улицах Советской и Энергетической территорию.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.