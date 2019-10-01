В брянской маршрутке обокрали мать-одиночку

Жительница Брянска лишилась аванса, который только что получила, в переполненной маршрутке, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 22 октября. Горожанка объяснила, деньги лежали в кошельке. Прибыв на свою остановку, вышла из салона и отправилась в магазин. О пропаже кошелька узнала на кассе, когда собралась оплатить покупки.

«Я воспитываю одна ребёнка, и деньги были ему больше нужны, а не мне!» - пожаловалась дама на злоумышленника.