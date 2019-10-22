Беспорядок после ремонта на Бежицкой возмутил брянцев

На улице Бежицкой в Советском районе творится полный беспорядок, об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщили местные жители.

Горожане пожаловались на оставшийся мусор после ремонта проезжей части. На фото видно, что на обочинах дорог лежат отходы в виде остатков железобетонных крышек.

«По улице Бежицкой сделали ремонт дорог, но за собой почему-то мусор не убрали», - поделился автор публикации.

Напомним, на Калинина в Брянске творился беспорядок.