Брянец оцепенел от страха во время уборки на кладбище

Житель Брянска 24 октября поделился в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» историей, которая произошла с ним на днях на кладбище, где он приводил в порядок могилы.

Иван Кузичкин рассказал, недалеко от территории, с которой убирал мусор, находится свежевскопанная яма, именно оттуда внезапно стали доноситься шорохи. Сейчас это кажется смешным, заверил брянец, а тогда было не до смеха.

«Страшно было смотреть внутрь. Там сидели барсуки, мать и четверо детенышей. Думаю, что мать упала первая, а следом и малыши. Поставил доску, чтобы они выбрались», - сообщил горожанин.

Подписчики в комментариях пришли в восторг от поступка мужчины.

«Спас молодую семью, молодец!» - прокомментировал Михаил Макушин.