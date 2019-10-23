В Фокинском парке «Маша» осталась без «Медведя»

Брянским вандалам не дает покоя скульптурная композиция «Маша и Медведь», расположенная в парке ДК Железнодорожников, на нее снова совершили нападение.

Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили свидетели, с арт-объекта похитили «Мишу». От скульптуры остался лишь след.

Напомним, в марте 2019 года хулиганы героев известного мультфильма хулиганы испачкали черной краской.