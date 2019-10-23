Самолет из Питера в Брянск задержали
Авиарейс «Санкт-Петербург – Брянск» 25 октября задержали на несколько часов.
Как сообщила пресс-служба международного аэропорта «Брянск» на официальной страницы в «ВКонтакте», транспорт должен был вылететь из Питера в 08:35, однако его отложили на 10:05.
По каким причинам приняли такую меру, неизвестно, поскольку погода в Брянске хорошая, без тумана.
Напомним, 22 октября задержали рейс из Краснодара.
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