Самолет из Питера в Брянск задержали

Авиарейс «Санкт-Петербург – Брянск» 25 октября задержали на несколько часов.

Как сообщила пресс-служба международного аэропорта «Брянск» на официальной страницы в «ВКонтакте», транспорт должен был вылететь из Питера в 08:35, однако его отложили на 10:05.

По каким причинам приняли такую меру, неизвестно, поскольку погода в Брянске хорошая, без тумана.

Напомним, 22 октября задержали рейс из Краснодара.